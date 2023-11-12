Dilan Polat'ın cezaevinden arkadaşına haber göndermesi gündem oldu! Bakın ne istedi!

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Daha önce Dilan Polat'ın, Engin Polat tarafından ilaçla kandırıldığını iddia eden Alan, Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini açıklayarak "Bir haber göndermiş ve demiş ki... Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.