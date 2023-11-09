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        Haberler Magazin Dilan Polat’tan sonra gündeme geldi! Gözler “Şulemsi” adıyla bilinen Şule Kayatürk’e çevrildi! - Son Dakika Haberleri

        Dilan Polat'tan sonra gündeme geldi! Gözler "Şulemsi" olarak bilinen Şule Kayatürk'te!

        Lüks yaşantısı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tanınan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu, Can Doğu'nun da yer aldığı 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat davasından sonra gündeme bir diğer fenomen çift Şule Kayatürk ve eşi geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:02
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        Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Öte yandan, soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyım ataması talep edilmişti. Bu olayların ardından bir diğer fenomen çift Şule Kayatürk ve eşi de mercek altına alındı.

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        Dilan Polat'ın arkadaşı olduğu bilinen Şule Kayatürk, yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Aynı Polat ailesi gibi lüks yaşantılarını sergileyen çift, avukatların merceği altına girdi.

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        Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk'ün sahip olduğu servet iddialar arasında, tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yat bulunduğu söyleniyor.

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        Dilan Polat gibi güzellik merkezi işleten Şulemsi’nin lüks arabalarla yaptığı paylaşımlar, lüks çantalar ve kıyafetler giymesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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        Kayatürk, güzellik merkezi işletmesinin yanı sıra TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Kayatürk’ün 26 yaşında sahip olduğu servetin kaynağı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilir oldu.

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        Şule Kayatürk’ün, 26 yaşında 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yata sahip olduğu iddia edildi.

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        Sosyal medya hesabının kanal bölümünden hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Şule Kayatürk'ün hayatı bazı avukatlar ve gazeteciler tarafından mercek altına alındı.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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