Dilan Polat'tan sonra gündeme geldi! Gözler "Şulemsi" olarak bilinen Şule Kayatürk'te!

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Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Öte yandan, soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyım ataması talep edilmişti. Bu olayların ardından bir diğer fenomen çift Şule Kayatürk ve eşi de mercek altına alındı.