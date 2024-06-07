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        Haberler Gündem Güncel Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı davasında yeni gelişme: Hakim dosyadan çekilmek için dilekçe verdi | Son dakika haberleri

        Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı davasında yeni gelişme: Hakim dosyadan çekilmek için dilekçe verdi

        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın hakimi dosyadan çekilmek için dilekçe sundu. Üst mahkeme, dosyanın aynı mahkemeye iadesine, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:30
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        Polatların yargılandığı davada yeni gelişme
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        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait İstanbul Bahçehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi dosyadan çekilmek için dilekçe sundu.

        Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, 3 Haziran günü duruşma salonu ile kalem arasındaki koridorda sanık Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşire sorduğu ve odasında görüşmek istediği hakimin ise bu talebi kabul etmediği belirtildi.

        AVUKATLARI, HSK'YA ŞİKAYET EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

        Dilekçede şunlar kaydedildi:

        "Avukat Hüseyin Kaya, dosya hakkında bir şeyler söylemek istediğini, tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen üst haddin neyi ifade ettiğini sorduğunda kendisine yasada yazdığını beyan etmemden sonra taleplerinin reddedildiğini, yazılması gereken müzakerelerin yazılmadığını beyan ederek odamda görüşmek istediğini belirtmesi karşısında 'hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi' beyan ettim. 'Yapacak bir şey kalmadı sizi HSK'ya şikayet edeceğim' dedi.

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        "HANGİ KARARI VERİRSEM VEREYİM TARAFSIZLIĞIMA ŞÜPHE İLE BAKACAKLAR"

        Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim."

        Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın aynı mahkemeye iadesine, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Bahçehir'de Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Dilan ve Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti. Dava geçtiğimiz ay Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü. Davada sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile müşteki Banu Parlak hazır bulunmuştu.

        Banu Parlak, duruşma sonrası Engin ve Dilan Polat'a açtığı davada şikayetini geri çekmişti. Dilan Polat son duruşmadaki savunmasında "Banu Parlak 6 yıllık arkadaşım. Küsüp barıştığımız dönemler oluyordu. İş yeri kurşunlanmadan önce işleri konusunda benden yardım, destek istemişti. Ben de kendisine seve seve yardım edeceğimi söyledim. Daha sonra sosyal medyada görünce haberim oldu." ifadelerine yer vermişti. Banu Parlak da Polat çiftine yönelik şikayetini geri çektiğini duyurmuştu?

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        #dava
        #Dilan Polat
        #engin polat
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