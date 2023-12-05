Dilan ve Engin Polat'ın araçları konvoyda! "Günlük otopark ücreti" sebebiyle TMSF'ye çekildi!

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan fenomen isimler Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.

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Gelen son dakikalara göre Polat ailesinin lüks villasının evinde görevli olan Özbekistan uyruklu Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Çalışanlar gözaltına alındı.