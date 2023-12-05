Dilan ve Engin Polat'ın araçları konvoyda! "Günlük otopark ücreti" sebebiyle TMSF'ye çekildi!
Polat ailesinin tutuklanmasının ardından gündeme yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor. Öğrenilen son bilgilere göre; Haklarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın Yediemin Otoparkı'ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF'ye çekildi.
Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan fenomen isimler Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın Yediemin Otoparkı’ndaki lüks araçları, kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.
Gelen son dakikalara göre Polat ailesinin lüks villasının evinde görevli olan Özbekistan uyruklu Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Çalışanlar gözaltına alındı.
Şirketine kayyum atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.
Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.