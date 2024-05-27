"Zaten videoda çok kısa bir şekilde durup geri dönüyorum. Aşağı doğru indim Metin ile eşimin tartıştığını, Metin’in eşime hareketler yaptığını gördüm. Elleriyle eşimin göğsüne vurmak suretiyle hareket yaptığını görünce endişelendim, eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu. Videolardan görüldüğü üzere hiçbir şekilde konuşma imkanımız olmadı. Dolayısıyla kendisine hakaret veya tehdit etme olanağım olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."