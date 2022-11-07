Dilara Çakal'dan yeni sergi: 'Yüzleşme'

Yerli ve yabancı sanatçıların sanat eserlerine ev sahipliği yapan Trump Art Gallery, sanatçı Dilara Çakal'ın 'Yüzleşme' sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanayi devrimi ile birlikte tüketim ekonomisine dönüşen doğanın insanın kendisi için oluşturduğu bir nesne konumuna indirgendiğini belirten Çakal, ‘Yüzleşme’ sergisi ile doğa-insan ilişkisini eleştirel bakış açısıyla ele alırken, insanın doğaya verdiği zararı gösterirken farkındalık yaratmayı da hedefliyor.

“İnsanın doğadan kopması doğaya yabancılaşması da neden olmuştur” diyen sanatçı şöyle devam ediyor: “Doğa insan ilişkisinde insanın sadece doğaya çıkarı için kullanması karşı ekolojinin ve doğanın yeni düşünme biçimini tetiklemiştir. İnsanın doğaya verdiği zararı gösterirken farkındalık yaratmanın yanında da doğada yok edileni onarma ve yerine koymayı gerçekleştirmiştir.”

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Kasım'a kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir