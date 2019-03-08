Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ekranların güzel sunucularından Dilay Korkmaz, kayak yapmak için geldiği Uludağ'da sis engeline takıldı. Kız arkadaşları ile birlikte dağ evinde konaklayıp beyaz örtünün tadını çıkaran Korkmaz, "Kaymayı çok istiyordum ama şansıma hava sisli" dedi.

İlerleyen saatlerde bir mekanda şömine başında keyifli vakit geçiren Korkmaz ve arkadaşları, yemek eşliğinde uzun süre sohbet etti.