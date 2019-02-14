Dilber Ay ve 23 yıllık eşi İbrahim Bey bugün 2. Sayfa programına katıldı.

İşte Dilber Ay'ın açıklamalarından satırbaşları:

Evlendiğimiz gün büyük Marmara depremi oldu. Kavgayı İbrahim yapmaz, ben yaparım. Evde yemekleri genelde İbrahim yapar. Aşçı kendisi onun yaptığı çorbayı bir yere gideyim özlüyorum asla bulamıyorum. Biz hiç ayrı kalmayız. Telefonumuz bile bir tane ikinci telefona gerek yok.

Dilber Ay sunucuların, "23 yılın sonunda hala kıskanıyor musun eşini?" soruları üzerine eşini kıskanmayan kim var ki? diye yanıt verdi. Ünlü şarkıcı açıklamalarına, "Biz birbirimize hediye almıyoruz. Benim için en güzel hediye bana bir gülücük versin yeter. Mutlu evliliğin sırrı kadınsan kocanı aldatmayacaksın. Erkeksen karını aldatmayacaksın. Allah kimsenin beyninde soru işaretini bırakmasın. Temel çatladı mı bina çöker. " diyerek sözlerine devam etti.