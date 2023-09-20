Dilber Ay hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Kahramanmaraş'lı ünlü ses sanatçısı Dilber Ay'ın hayatını anlatan film ile "Dilber Ay kimdir, kaç yaşında vefat etti, aslen nereliydi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Dilber Ay hakkında merak edilen güncel bilgiler...

2 Şurada Paylaş!









DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, resmi adı Dilber Karakaş. 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde doğdu. Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yaptı.