

A7 Kitap’ın tarafından yayımlanan Dilek Görmez’in ilk romanı olan “Aşk İçin Ölmeli' özellikle kadınları aşk ve özgürlükler konusunda düşündürücü bir okumaya davet ediyor.

Aşk İçin Ölmeli, kendi ayakları üzerinde dimdik durmayı başarabilen bir kadın olan Zehra ve onun çevresinde var olan erkeklerin gizli dünyasını anlatıyor. Bir aşk romanı temasında olmakla birlikte, can dostu bir erkeğin gizli bir âşık olarak kadın özgürlüğünü kısıtlayan yaklaşımıyla, toplumdaki kadın ve erkek rollerine gönderme yapıyor. İnsan ilişkilerinin saf ve temiz gibi görünen yanının, ayın karanlık yüzü kadar kirli ve yalan dolu olabileceğini de gözler önüne seriyor.

Etrafında kadın-erkek, genç-yaşlı birçok insanın aşkla imtihanı olduğunu belirten Dilek Görmez kitabını şöyle anlatıyor: "Karakterlerim, hepsinin harmanlanmış hali aslında. Aşkla birlikte yeşeren tutku, bağlılık duygusu ileri yaşlarda hayata tutunma amacına dönebiliyor. Âşıkken, uyandığınızda yüzünüzde tebessüm olur. Aynaya baktığınızda başka bakar gözleriniz. Kendini daha çok sever insan. O heyecan insanı diri tutar. Benim ilk kitabım. Çok hevesle ve çok severek yazdım. Umarım yazma heyecanım, okura da geçer. Ben ikinci kitabımı yazmaya başladım bile. Dilerim, Aşk İçin Ölmeli sevilir ve ben daha çok okura ulaşırım.”