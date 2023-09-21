Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Kanal D dizisi Dilek Taşı kitaptan uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor?

Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi? Kanal D dizisi Dilek Taşı kitaptan uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor?

Dilek Taşı dizisi Kanal D ekranlarında 7 Eylül Perşembe günü yayın hayatına başladı. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı dizide anlatılan hikayenin gerçek olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı konusu ne, gerçek hikaye mi? İşte Dilek Taşı dizisinin geçtiği dönem hakkında merak edilen ayrıntılar...

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DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Seksenli yıllardaki toplumsal ve siyasal atmosferin de yansıtılmaya çalışıldığı dizide bir babanın haksızlıklar sonucu ayrılmak zorunda kaldığı kızına kavuşma hikayesi anlatılıyor. Siyasal ve toplumsal aktarımda olabildiğince tarihi gerçeklere değinilse de senaryo genel olarak kurgu üzerinden ilerlemektedir.