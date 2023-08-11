Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?

Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?

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Başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Dilek Taşı dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Dilek Taşı dizisi Pastel Film imzası ile yayınlanacak. Peki, "Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?" İşte Dilek Taşı dizisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...