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        Haberler Televizyon Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?

        Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor?

        Dilek Taşı dizisi ilk fragmanıyla izleyici ile buluştu. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizi Pastel Film imzası taşımaktadır. Başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Dilek Taşı dizisi ilk bölümü ile televizyon izleyecisi karşısına çıkacak. Peki, "Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?" İşte Dilek Taşı dizisi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 19:10
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        Başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Dilek Taşı dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Dilek Taşı dizisi Pastel Film imzası ile yayınlanacak. Peki, "Dilek Taşı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Dilek Taşı ne zaman başlıyor, gerçek bir hikaye mi?" İşte Dilek Taşı dizisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

        1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

        3

        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

        Salih Bademci

        Hazal Subaşı

        Ozan Dolunay

        Perihan Savaş

        Özge Özberk

        4

        Teoman Kumbaracıbaşı

        Elif Doğan

        Çiçek Dilligil

        Afra Karagöz

        5

        DİLEK TAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Dilek Taşı dizisin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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