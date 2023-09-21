Dilek Taşı nerede, hangi ilde çekiliyor?
Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk gibi isimleri kadrosunda barındıran Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı çekildiği yerler ile gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin yapımcılığını ise Yaşar İrvül ile Efe İrvül üstleniyor. İşte Dilek Taşı dizisinin çekildiği yer...
Pastel Film imzalı Can Sinan'ın senaryosunu yazdığı Dilek Taşı Kanal D ekranlarında perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanıyor. 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan Dilek Taşı dizisinin çekildiği mekan ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kanal D Dilek Taşı dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor, çekim yeri neresi? İşte ayrıntılar...
DİLEK TAŞI NEREDE, HANGİ İL VE İLÇEDE ÇEKİLİYOR?
Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı İstanbul’un çeşitli semtlerinde kurulan platolarda çekiliyor.
DİLEK TAŞI OYUNCULARI
Salih Bademci
Hazal Subaşı
Ozan Dolunay
Perihan Savaş
Özge Özberk
Teoman Kumbaracıbaşı
Elif Doğan
Çiçek Dilligil
Engin Yüksel
Afra Karagöz
DİLEK TAŞI DİZİSİ HİKAYESİ
Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir.
Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur.
Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.