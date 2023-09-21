Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Dilek Taşı nerede çekiliyor? Kanal D Dilek Taşı dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor, çekim yeri neresi?

        Dilek Taşı nerede, hangi ilde çekiliyor?

        Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk gibi isimleri kadrosunda barındıran Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı çekildiği yerler ile gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin yapımcılığını ise Yaşar İrvül ile Efe İrvül üstleniyor. İşte Dilek Taşı dizisinin çekildiği yer...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pastel Film imzalı Can Sinan'ın senaryosunu yazdığı Dilek Taşı Kanal D ekranlarında perşembe akşamları saat 20.00'da yayınlanıyor. 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan Dilek Taşı dizisinin çekildiği mekan ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kanal D Dilek Taşı dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor, çekim yeri neresi? İşte ayrıntılar...

        2

        DİLEK TAŞI NEREDE, HANGİ İL VE İLÇEDE ÇEKİLİYOR?

        Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı İstanbul’un çeşitli semtlerinde kurulan platolarda çekiliyor.

        3

        DİLEK TAŞI OYUNCULARI

        Salih Bademci

        Hazal Subaşı

        Ozan Dolunay

        Perihan Savaş

        Özge Özberk

        Teoman Kumbaracıbaşı

        Elif Doğan

        Çiçek Dilligil

        Engin Yüksel

        Afra Karagöz

        4

        DİLEK TAŞI DİZİSİ HİKAYESİ

        Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir.

        5

        Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur.

        Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?