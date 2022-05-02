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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da Dilek'i arıyor! 18 yaşındaki kaybolan kızdan haber alınamıyor... - Haberler
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18 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber yok!

Sakarya'da 18 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden acılı aile, bayramlaşma programında emniyet müdürü ve milletvekilinden gözü yaşlı şekilde yardım istedi

Sakarya'da Dilek'i arıyor! 18 yaşındaki kaybolan kızdan haber alınamıyor... - Haberler
Dilek'ten bir haftadır haber yok!
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İHA

Sakarya'da, 18 yaşındaki Dilek Varol'dan bir haftadır haber alınamıyor.

26 Nisan Salı günü Erenler'deki evinden çıkıp taksiye binen 18 yaşındaki Dilek Varol'dan bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarıyla çalışma başlatan polisin çalışması sürüyor. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden Züleyha-Soner Varol çifti, Adapazarı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan yardım istedi.

'KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Kızlarının kaçırıldığını düşünen aileyi dinleyen Atabek ve Kaya, iletişim bilgilerini alarak kızlarını bulacaklarını söyledi. Baba Soner Varol, "26 Nisan'da kızımız kaçırıldı, bir daha kendisinden haber alamıyoruz. İnşallah kızımızı buluruz. Bu bayramı bayram gibi geçirmeyi temenni ettik ama maalesef olmadı. Şüphelendiğimiz biri var ve çocuğun sosyal medya hesabına baktığımızda garip şeyler görüyoruz ve kızımızı dağa kaçırmasından korkuyoruz" dedi.

Gözü yaşlı anne Züleyha Varol ise, "Kızım Dilek'ten 26 Nisan'dan beri haber alamıyoruz. Görenlerin Allah rızası için bize haber vermesini rica ediyoruz. Bu bayramı bayram gibi bize yaşatsınlar. Kızımın hayatından endişe ediyoruz, eğer kızımız bizi görebiliyorsa bize haber versin lütfen" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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