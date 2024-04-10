Dilenci kadının üzerinden çıkan para şoke etti!
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdürüyor. Bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yapılan uygulamada şüpheli hareketler sergileyen H.G. isimli kadının üzerinde yaklaşık 23 bin TL para bulundu
İstanbul'da, Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelen misafirlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.
KADININ HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ
İHA'da yer alan habere göre bu kapsamda bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.
ÜZERİNDEN 23 BİN TL ÇIKTI
Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada, ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL para bulundu.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken dilenci kadın hakkında cezai işlem uygulandı.