Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilenci servet sahibi çıktı! | Son dakika haberleri

        Çorum'da dilencilik yapan kişinin banka hesabında 191 bin 640 lira çıktı

        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilenci servet sahibi çıktı. Dilencinin banka hesabında 191 bin 640 lirasının olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dilenci servet sahibi çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin banka hesabında 191 bin 640 lirasının olduğu belirlendi.

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan M.D, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

        Burada üst araması yapılan M.D'de yaklaşık 100 lira nakit para bulundu. M.D'nin çantasındaki banka hesap cüzdanında ise banka hesabında 191 bin 640 lirasının bulunduğu tespit edildi.

        Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen yaklaşık 100 liraya el konulurken M.D'ye idari para cezası uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Kendisine "Çingene" diyen eşine işkence yaptı: "Sigara yakarak izledim"
        Kendisine "Çingene" diyen eşine işkence yaptı: "Sigara yakarak izledim"
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"