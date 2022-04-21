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Haberler Gündem 3. Sayfa Dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası
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Dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası kamerada

Bursa'da, dilenci oldukları iddia edilen iki kadının, bölge tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan o onlar kameraya yansıdı

Dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası
Dilencilerin tekme tokatlı bölge kavgası
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İHA

Bursa'da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci, "Bu bölge benim" diyerek tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine saldırdı. Tartışmanın tekme tokat kavgaya dönüştüğü o anlar cep telefon kameralarına yansıdı. Kadınlar, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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