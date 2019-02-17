Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşaklarda, caddelerde ve kalabalık yerlerde duygu sömürüsü yaparak dilenen şüpheliler, topladıkları parayla 3 araç satın aldılar. Şüpheliler, aldıkları araçların noter işlemlerini yaptırırken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

TANIYANLAR ŞOKE OLDU

İHA'da yer alan habere göre ceplerinden ve cüzdanlarından tomarla para çıkarıp sayan şüpheliler, daha sonra araç devir işlemlerini yaptırıp noterden ayrıldı. Görüntüleri gören vatandaşlar ise, görüntülere yansıyan şüphelileri dilenci olarak bildiklerini ve gördüklerinde büyük şok yaşadıklarını ifade ettiler.