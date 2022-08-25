Dilenerek topladılar, metrobüste saydılar!

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi.
KOLTUK BULAMAYINCA YERE OTURDULAR
İHA'da yer alan habere göre Cevizlibağ’dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin içinde yere oturdu.
KESEDEKİ PARALARI ÇIKARDILAR
Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı.
YOLCULAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
YORUMLAR