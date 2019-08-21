'Dilsiz'e Saraybosna'da gala yapıldı

Hat sanatı üzerine çekilen 'Dilsiz' için Saraybosna Film Festivali'nde gala düzenlendi. Galaya, yönetmen Murat Pay ile filmin başrol oyuncuları Vildan Atasever, Ozan Çelik, Emin Gürsoy ve Mim Kemal Öke katıldı.

İnzivadaki usta hattat ile genç ressamın yollarının kesişmesini hikâye edinen 'Dilsiz', Saraybosnalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Murat Pay, hat sanatı üzerine bir belgesel çekmek üzere yola çıktığını ama süreç içinde filmin kurmacaya dönüştüğünü ifade ederken "Günümüzü de dikkate alarak ortaya bir farklılık koymak istedik. 'Hat ustası değişime talip olabilir mi?' diye sorguladık" dedi.

Vildan Atasever, filmdeki rolü için üç ay hat dersi aldığını belirterek duygularını "Yazmanın değil, onun derinliklerindeki anlamın da insana mükemmel bir hayat görüşü, bir tavır kazandırdığını gördüm. İnanıyorum ki artık gençler de hat sanatına ilgi duyacak ve kendi sanatımıza sahip çıkabileceğiz" sözleriyle dile getirdi.

Rasathane Film'in yapımını üstlendiği 'Dilsiz', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilirken TRT Ortak Yapım Ödülü aldı.