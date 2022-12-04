Din istismarıyla dolandırıcılığa 3 tutuklama

Konya'da, din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si baba oğul 3 zanlı tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ö.'nün 3 kişinin yanına gelerek, dini duyguları istismar edip para talep ettiği yönündeki şikâyeti üzerine çalışma başlattı.
2'Sİ BABA OĞUL 3 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mazlum D, Ozan D. ve Yunus D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2'si baba oğul 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, İ.Ö.'nün yakınlarından borç aldığı, sattığı aracın parasının da bulunduğu 180 bin lirayı dolandırıcılara verdiği öğrenildi.
*Fotoğraf: İHA
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