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Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı

Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü. Yol genişletme çalışması sırasında yaşanan olayda, dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları 2 katlı eve isabet etti

Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar eve isabet etti!
Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar eve isabet etti!
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DHA

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları, 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı.

DHA'nın haberine göre, Kabadüz ilçesi Turnalık çıkışında yapımı süren yol genişletme çalışmasında dün gece, alınan izinle kaya kitlelerini parçalamak için dinamitle patlatma yapıldı.

DUVARI VE ÇATISI YIKILDI, CAMLAR KIRILDI

Patlatma sonrası yamaçtan savrulan kaya parçaları, Salih Türker´e ait 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Olay sırasında evde tek başına bulunan Alime Türker (70), şans eseri herhangi olumsuzluk yaşamadı.

Bu arada hasarın, yol çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildi.

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