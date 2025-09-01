Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dinamit yüklü kamyonette patlama: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Dinamit yüklü kamyonette patlama: 10 yaralı

        Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen dinamit yüklü kamyonetteki malzemelerin kontrollü patlatılması sırasında 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 21:42 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dinamit yüklü kamyonette patlama: 10 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yola savrulan dinamitlerin kontrollü şekilde patlatılması sırasında 2'si jandarma, 1'i polis olmak üzere 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Efeler ilçesinde çıkan orman yangınını takip etmek için ilçeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat da burada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Canbolat, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti. Öte yandan patlama sırasında bazı araçların da zarar gördüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat