Dinamo Brest - Shakhtyer Soligorsk maçı istatistikleri

Dinamo Brest ve Shakhtyer Soligorsk, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:45. 25 puanlı Dinamo Brest 6. sırada bulunuyor, Shakhtyer Soligorsk 29 puana sahip ve 4. sırada. Dinamo Brest, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 262 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Brest galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 2.90, Shakhtyer Soligorsk galibiyet oranı 3.50.

Dinamo Brest önceki hafta Gomel mücadelesinde 0-1 kazandı.

Shakhtyer Soligorsk ise Neman Grodno karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Dinamo Brest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Brest, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Shakhtyer Soligorsk, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shakhtyer Soligorsk 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.