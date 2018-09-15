Dinamo Brest - Torpedo Zhodino maç önü

Belarus Premier Lig maçında Dinamo Brest ile Torpedo Zhodino, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:45. 29 puanlı Dinamo Brest 7. sırada bulunuyor, Torpedo Zhodino 31 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Dinamo Brest, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Torpedo Zhodino, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 734 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Brest galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Torpedo Zhodino galibiyet oranı 0.00.

Dinamo Brest önceki hafta Gomel mücadelesinde 0-1 kazandı.

Torpedo Zhodino ise Slavia Mozyr karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Dinamo Brest, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 12 gol yedi.

Torpedo Zhodino, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Torpedo Zhodino 8 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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