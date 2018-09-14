Dinamo Bucuresti - Astra Ploiesti maçı istatistikleri

Romanya 1.Lig maçında Dinamo Bucuresti ile Astra Ploiesti, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 10 puanlı Dinamo Bucuresti 8. sırada bulunuyor, Astra Ploiesti 11 puana sahip ve 4. sırada. Dinamo Bucuresti son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Astra Ploiesti son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 257 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Bucuresti galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Astra Ploiesti galibiyet oranı 3.20.

Dinamo Bucuresti önceki hafta CFR Cluj mücadelesinde 0-2 yenildi.

Astra Ploiesti ise Concordia Chiajna maçında 1-2 kazandı.

Dinamo Bucuresti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Bucuresti, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Astra Ploiesti, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Astra Ploiesti, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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