Dinamo Bucuresti - Viitorul Constanta sahaya çıkıyor

Dinamo Bucuresti ve Viitorul Constanta, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Dinamo Bucuresti 4 puanla 9. sırada, Viitorul Constanta 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dinamo Bucuresti, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Viitorul Constanta, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 808 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Bucuresti galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Viitorul Constanta galibiyet oranı 3.20.

Dinamo Bucuresti son haftadaki CFR Cluj müsabasında 0-2 yenildi.

Viitorul Constanta ise Voluntari maçında 0-0 berabere kaldı.

Dinamo Bucuresti, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Viitorul Constanta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Viitorul Constanta, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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