Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe müsabakası hazırlıklarını Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan idman, topla ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan Kievli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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