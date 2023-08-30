Mircea Lucescu: Türkiye, milli takıma da önem vermeli Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'la oynayacakları UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Maçın ilk 15 dakikasının çok zor geçeceğini belirten Rumen teknik adam, A Milli Takımımız ile ilgili de konuştu. Luce, "Türkiye, milli takıma da önem vermeli. Son zamanlarda finallerde olsun, Dünya Kupası´nda olsun Türkiye'nin başarısı yok denebilecek gibi. O yüzden buna önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunlara yorum yapıyorum çünkü 6 yılımı burada geçirdim" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında sahasında Dinamo Kiev´i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Vladyslav Vanat açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada atmosferin zor olacağını ifade eden Lucescu, "RB Leipzig maçından sonra o sesten ve gürültüden ötürü çıkan oyuncudan bahsetmemiz de gerekiyor. Kendi oyuncularıma da bundan bahsetmem gerekir. O dönemde çok genç oyuncular vardı. Bu seviyede tecrübeli olmayan oyuncular vardı belki de. Durumlardan ötürü biz 2 yıldır taraftarsız oynuyoruz. Yarın çok zor bir atmosfer olacak. Futbolcularıma kesinlikle bundan bahsedeceğim" şeklinde konuştu.

"İLK 15 DAKİKA ÇOK ZOR OLACAK" Beşiktaş´ın çok iyi bir takım olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Normal hazırlandık aslında. İlk maç çok iyi oynadık. Beşiktaş çok iyi takım. Çok iyi transferler yaptı. Sadece Türkiye için değil, Avrupa için de çok iyi bir takım oldu. İlk maçta penaltıdan, kontra ataktan ve kornerden kaybettik aslında. O yüzden ilk maç iyi oynadığımızı düşünüyorum. Atmosfer yarınki maçı etkileyecektir. Umarım genç oyuncularım bu atmosfer karşısında iyi mücadele verirler. İlk 15 dakika çok zor olacak. İyi bir ilk maç oynadık ve yarın da iyi bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"SON ZAMANLARDA TÜRK MİLLİ TAKIMI´NIN BAŞARISI YOK DENEBİLECEK GİBİ" Türkiye Milli Takımı´nın daha iyi olması gerektiğini söyleyen 78 yaşındaki teknik adam, "Favorim yok aslında çünkü çok önemli bir lig oldu Türkiye Ligi. Aslında Avrupa´ya göre ilk 6´da yarışabilecek liglerden biri oldu. Çok iyi oyuncular alıyorlar. İyi takımlar kuruldu. Seviye ve kalite olarak Türkiye Ligi´nin çok arttığını düşünüyorum. Bu kalite taraftarları da stada çekiyor. O yüzden çok iyi bir lig oldu Türkiye Ligi. Ama milli takıma da önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 4 takımda da oynayan çok fazla Türk oyuncu yok. O yüzden milli takıma da önem verilmeli. Son zamanlarda finallerde olsun Dünya Kupası´nda olsun Türkiye'nin başarısı yok denebilecek gibi. O yüzden buna önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunlara yorum yapıyorum çünkü 6 yılımı burada geçirdim" dedi.

Dinamo Kiev futbolcusu Vladyslav Vanat ise şunları söyledi: "Beşiktaş´ın zayıf taraflarını çalıştık. Yarın maçı kazanmayı bekliyoruz. Onun için elimizden geleni yapacağız."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olacak Dinamo Kiev, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve düz koşu yapan oyuncular, çabukluk çalışması ile antrenmana devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışması yapıldığı öğrenildi.