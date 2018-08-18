Dinamo Minsk - Gorodeya maç önü

Belarus Premier Lig maçında Dinamo Minsk ile Gorodeya, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Dinamo Minsk 37 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Gorodeya 12 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Dinamo Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gorodeya, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 562 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Minsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Gorodeya sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dinamo Minsk son hafta oynanan Vitebsk maçında 1-4 kazandı.

Gorodeya ise BATE Borisov karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dinamo Minsk, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Gorodeya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gorodeya, 5 gol atarken 12 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ