Dinamo Minsk - Neman Grodno maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig maçında Dinamo Minsk ile Neman Grodno, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 38 puanlı Dinamo Minsk 4. sırada bulunuyor, Neman Grodno 29 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Dinamo Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Neman Grodno, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 724 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Minsk galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.20, Neman Grodno galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.
Dinamo Minsk son haftadaki Vitebsk müsabasında 1-4 kazandı.
Neman Grodno ise Shakhtyer Soligorsk maçında 3-1 kazandı.
Dinamo Minsk, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.
Neman Grodno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Neman Grodno, 10 gol atarken 9 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ