Dinamo Moscow - Dinamo Ufa düellosu

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Moscow, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Dinamo Ufa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 3 puanlı Dinamo Moscow 13. sırada bulunuyor, Dinamo Ufa 4 puana sahip ve 9. sırada. Dinamo Moscow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dinamo Ufa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 728. İddaa'da Dinamo Moscow kazanır 1.85, berabere biter 2.70, Dinamo Ufa kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Dinamo Moscow önceki hafta Spartak Moscow mücadelesinde 0-1 kazandı.

Dinamo Ufa ise Tosno maçında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dinamo Moscow, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

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