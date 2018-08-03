Dinamo Moscow - Rubin Kazan rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Moscow, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Rubin Kazan takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Dinamo Moscow 1 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Rubin Kazan 3 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Dinamo Moscow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rubin Kazan son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 166. İddaa'da Dinamo Moscow kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Rubin Kazan kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Dinamo Moscow son haftadaki Spartak Moscow müsabasında 0-1 kazandı.

Rubin Kazan, Krasnodar karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ