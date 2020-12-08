PSG Başakşehir maçı hangi kanalda?

Voleybolda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli organizasyonunda bu sezon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı bir uygulamayla düzenleniyor.

Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde düzenlenen D Grubu'nda 1. turun ilk maçında iki Rus ekibi Dinamo Moskova ile Lokomotiv Kaliningrad Region karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabakada ilk seti 25-23 alan Dinamo Moskova, ikinci seti 25-13, üçüncü seti ise 29-27 kaybetti ve 2-1 geri düştü. Dördüncü seti 25-23, tie-break setini de 17-15 alan Dinamo Moskova, müsabakayı 3-2 kazandı.