Dinamo Ufa - CSKA Moscow karşılaşma önü

Dinamo Ufa ve CSKA Moscow, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Dinamo Ufa 4 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken CSKA Moscow 9 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Dinamo Ufa, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. CSKA Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 353 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Ufa galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.00, CSKA Moscow galibiyet oranı 1.70. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Dinamo Ufa son haftadaki Tosno müsabasında 5-0 kazandı.

CSKA Moscow ise Anzhi karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Dinamo Ufa, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

CSKA Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. CSKA Moscow, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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