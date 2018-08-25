Dinamo Ufa - Zenit St. Petersburg rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dinamo Ufa, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Zenit St. Petersburg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 4 puanlı Dinamo Ufa 12. sırada bulunuyor, Zenit St. Petersburg 12 puana sahip ve 1. sırada. Dinamo Ufa son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zenit St. Petersburg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 552 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Ufa kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Zenit St. Petersburg sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Dinamo Ufa önceki hafta Tosno mücadelesinde 5-0 kazandı.

Zenit St. Petersburg, SKA Energiya karşılaşmaında 6-0 kazandı.

Dinamo Ufa, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Zenit St. Petersburg, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zenit St. Petersburg 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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