Dinamo Zagreb - Lokomotiva Zagreb maçı ne zaman?

Dinamo Zagreb ve Lokomotiva Zagreb, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 10 puanlı Dinamo Zagreb 3. sırada bulunuyor, Lokomotiva Zagreb 10 puana sahip ve 2. sırada. Dinamo Zagreb son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lokomotiva Zagreb, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 446. İddaa'da Dinamo Zagreb kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Lokomotiva Zagreb kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Dinamo Zagreb son haftadaki Inter Zapresic müsabasında 3-1 kazandı.

Lokomotiva Zagreb ise Cibalia Vinkovci karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dinamo Zagreb, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokomotiva Zagreb, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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