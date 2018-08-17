Dinamo Zagreb - NK Osijek düellosu

Dinamo Zagreb ve NK Osijek, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Dinamo Zagreb 7 puanla 4. sırada, NK Osijek 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Dinamo Zagreb son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. NK Osijek son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 181 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Zagreb kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, NK Osijek sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dinamo Zagreb önceki hafta Inter Zapresic mücadelesinde 3-1 kazandı.

NK Osijek ise Slaven Koprivnica maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dinamo Zagreb, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

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