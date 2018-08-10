Dinamo Zagreb - Slaven Koprivnica düellosu

Dinamo Zagreb ve Slaven Koprivnica, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Dinamo Zagreb 4 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Slaven Koprivnica 2 puanda ve 5. sırada. Dinamo Zagreb son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slaven Koprivnica, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 221. İddaa'da Dinamo Zagreb kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Slaven Koprivnica kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Dinamo Zagreb son haftadaki Inter Zapresic müsabasında 3-1 kazandı.

Slaven Koprivnica ise NK Osijek karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Dinamo Zagreb, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Zagreb, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Slaven Koprivnica, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slaven Koprivnica 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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