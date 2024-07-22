Dini değerlere hakaret eden kişiye gözaltı

GEREĞİ YAPILDI-21



Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.



Milli ve manevi… pic.twitter.com/ZkzUyX9iwh