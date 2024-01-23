Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dini nikahlı eşini rahatsız eden kişiyi yüzünden bıçakladı - Güncel haberler

        Dini nikahlı eşini rahatsız eden kişiyi yüzünden bıçakladı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi yüzünden bıçaklayan R.B., ev hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dini nikahlı eşini rahatsız eden kişiyi yüzünden bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

        İddiaya göre R.B., dini nikahlı eşini, evine gidip rahatsız eden H.Ö.´yü yüzünden bıçakladı. H.Ö., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.B.´yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye mahkemece, ev hapsi cezası verildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı