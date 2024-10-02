Dino Toppmöller: Grubu cadı kazanı olarak nitelendirebilirim

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında yarın saat 22.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve futbolculardan Robin Koch açıklamalarda bulundu.

"GRUBU CADI KAZANI OLARAK NİTELENDİREBİLİRİM" Yarın maçı yoğun taraftar baskısı altında oynayacaklarını aktaran Dino Toppmöller, "Savunmada eksiğimiz var. Kalecimiz de sakatlığı olduğu için kadroda yer almıyor. Özel bir hazırlık yapmadık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Grubu cadı kazanı olarak nitelendirebilirim. Zorlu rakiplerin olduğu bir grupta yer alıyoruz. O yüzden her zamanki gibi hazırlanacağız. Yarın yoğun taraftar baskısının olduğu bir atmosferde oynayacağız. Toplu ve topsuz oyunu iyi sürdürmemiz gerekiyor. Geçmiş haftalarda iyi bir istikrar yakaladık. Bu da bize özgüven aşıladı. Yarın kazanarak bu özgüveni devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA DETAYLI BİR HEDEF BELİRLEMEDİK" Avrupa'da detaylı bir hedef belirmediklerini söyleyen Toppmöller, "Çok iyi bir savunmamız var. Gençlerimiz saha içinde iyi işler yaptılar ve harika oyunlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Beşiktaş gibi güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklar. Avrupa'da detaylı bir hedef belirlemedik. Tüm maçlara yüzde 100 odaklanarak hazırlanmak ve oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.