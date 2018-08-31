Diosgyor - Paksi SE maçı istatistikleri

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Diosgyor, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Paksi SE takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. 5 puanlı Diosgyor 9. sırada bulunuyor, Paksi SE 7 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Diosgyor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Paksi SE, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 514. İddaa'da Diosgyor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Paksi SE kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Diosgyor son hafta oynanan Videoton Fehervar maçında 2-1 kazandı.

Paksi SE ise Puskas FC karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Diosgyor, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Paksi SE, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Paksi SE, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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