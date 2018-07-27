Diosgyor - Puskas FC karşılaşma önü

Macaristan NB I maçında Diosgyor ile Puskas FC, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Diosgyor son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Puskas FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 335 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Diosgyor kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Puskas FC sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Diosgyor önceki hafta Videoton Fehervar mücadelesinde 2-1 kazandı.

Puskas FC, Paksi SE karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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