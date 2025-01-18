Dipsizgöl Şelalesi, tabiat parkı oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsiz Göl Şelalesi'nin 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildiğini belirtti.

Çokçetin, açıklamasında şunları kaydetti:

"41,31 hektarlık alan, zengin orman ekosistemi, eşsiz peyzaj değerleri ve dikkati çeken jeolojik yapısıyla doğa tutkunlarını bekliyor. Bölge doğa turizmi için sunduğu büyük potansiyelle de öne çıkıyor. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçemize hayırlı olsun."