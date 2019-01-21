Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son dakika golünün ardından büyük üzüntü yaşarken Nabil Dirar da yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Faslı futbolcu, "Üzgünüz. Maçın sonunda gelen gol , bize mağlubiyet gibi hissettirdi. 1-1'lik skor bizim için büyük üzüntü. Aslında şanslı da olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci yarıda pozisyonumuz yok, topu ayağımızda tutamadık. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Ligin sonuna kadar bizi zor anlar bekliyor. Burada zaten çok fazla takım kazanamıyor. Genel olarak bakarsak 1-1 de kötü değil ama bizi üzen son dakikada gelen gol" ifadelerini kullandı.
"COCU İLE ANLAŞAMIYORDUK"
Dirar, kendisini kadro dışı bırakan eski hocası Cocu ve son durum için ise şu yorumu yaptı: "Cocu ile anlaşamıyorduk. O, beni kenara koydu ama ben devam ettim. Tecrübeli oyuncuyum, takıma nasıl katkı sağlayacağımı düşündüm. Ersun Yanal, bana güven veriyor ve sahada maksimumu vermemi istiyor.Ben de onun için savaşıyorum. Bir maç kazanırsak, çıkışa geçeceğiz."
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