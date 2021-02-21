İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar" açıklamasında bulundu. Dirayet Dilan Taşdemir kimdir, nerelidir?

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR?

Dirayet Dilan Taşdemir, 1982 yılında Ağrı'da doğmuştur.

Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Kadın Politikaları alanında danışmanlık yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok platformda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında temsil düzeyinde görevler aldı.

25 ve 26. Dönemde Ağrı Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelikleri yaptı. HDP MYK Üyesidir.

Orta düzeyde Almanca bilen Taşdemir, bekârdır.