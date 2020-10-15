Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - BURSA

Turgay Aras (46) yönetimindeki 74 BH 337 plakalı otomobil, Avrupa Konsey Bulvarı'ndaki elektrik direğine çarptı.Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı, otomobilde yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri önlem aldı.Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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