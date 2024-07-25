Direğe çarpıp asılı kaldı

İHA'nın haberine göre kaza; saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinden Kulu merkeze seyir halinde olan Sebahattin Günay'ın kullandığı marka pikap Yeni Mahalle ilçe girişinde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak direği devirip telleri kopardı ve apartmanın bahçe duvarında askıda kaldı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sebahattin Günay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. REKLAM *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.