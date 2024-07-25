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        Direğe çarpıp asılı kaldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik direğine çarparak direği deviren pikap apartmanın bahçe duvarında asılı kalırken, sürücü yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 01:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:36
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        Direğe çarpıp asılı kaldı
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        İHA'nın haberine göre kaza; saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinden Kulu merkeze seyir halinde olan Sebahattin Günay'ın kullandığı marka pikap Yeni Mahalle ilçe girişinde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak direği devirip telleri kopardı ve apartmanın bahçe duvarında askıda kaldı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sebahattin Günay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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